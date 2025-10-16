Helena Prestes fa una sorpresa a Javier Martinez: ecco cosa ha fatto l’ex gieffina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far sognare il pubblico italiano. I due stanno insieme da ormai otto mesi dopo essersi conosciuti all’interno della casa del Grande fratello, dove hanno ottenuto molta popolarità. Gli Helevier sono tornati al centro dell’attenzione in queste ultime ore: La modella brasiliana ha deciso di fare una sorpresa al compagno argentino dopo essere stata a Milano per tre giorni per impegni di lavoro. In particolare, Helena Prestes ha raggiunto Javier Martinez a Macerata dove stava disputando un’amichevole con la Terni volley academy. In alcune foto pubblicate in rete si vede la donna fare il tifo per lo schiacciatore argentino o mentre si scambiano un tenero bacio a fine partita. I due sono apparsi molto complici e innamorati.

Helena Prestes sorprende Javier Martinez alla sua partita a Macerata

Gli Helevier continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano grazie alla loro storia d’amore nata tra le quattro mura del Grande fratello. Proprio la coppia ha fatto molto parlare in questi ultimi giorni per delle dichiarazioni rilasciate al settimanale Chi. Helena Prestes ha annunciato di essere pronta a formare una famiglia con Javier Martinez. La donna ha dichiarato di stare provando ad avere un bambino dallo schiacciatore argentino. Al magazine, l’uomo ha detto: “Qui non si contano i follower non li abbiamo mai contati ma si contano le lune. E sa una cosa? Il giorno migliore di questo mese era quello in cui sono arrivato a casa più stanco dagli allenamenti. L’altra sera c’era proprio la superluna o una cosa così… e io ero a pezzi. Il contrario di un Super Saiyan, insomma (ride, ed Helena aveva un muso“.