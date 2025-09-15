Javier Martinez inedito sui social: “fatta una cosa molto difficile”, ecco cosa ha fatto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano in seguito alla sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello dove si è arrivato in semifinale. Lo schiacciatore argentino è tornato a far parlare di sé nella giornata di ieri 15 settembre quando ha postato una storia nel suo profilo Instagram, che vanta oltre 400 mila seguaci. In questo frangente, il pallavolista del Terni Volley Academy ha voluto fare una dedica speciale nei confronti di un altro ex gieffino, dichiarando in questo modo: “Sapete che sto facendo una cosa molto difficile ma è un giorno molto speciale e non potevo fare una storia per il mio argentino preferito”. Javier Martinez ha voluto celebrare il compleanno di Federico Chimirri, che ha conosciuto nel corso dell’ultima edizione del GF.

Javier Martinez ha celebrato il compleanno di Federico Chimirri

L’atleta professionista insieme a Helena Prestes hanno preso parte al compleanno di Federico Chimirri che è avvenuto nei giorni scorsi a Milano. Per l’occasione, gli Helevier così si fanno chiamare sui social hanno avuto modo d’incontrare anche Michael Castorino, che ha condiviso con loro l’esperienza nel reality show targato Mediaset. In questo frangente, i quattro ex gieffini sono stati immortalati all’interno di una sauna, dove hanno dato vita ad un siparietto che è finito sui social. Nel frattempo, Javier Martinez si prepara per il ritorno in campo che avverrà il prossimo 19 settembre con la prima partita amichevole del Terni Volley Academy con una squadra locale.