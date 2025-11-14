Javier Martinez inedito: “Sarà molto difficile”, la dichiarazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano dopo la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande fratello dove è arrivato in semifinale. Dopo l’esperienza in televisione che gli ha dato popolarità e l’amore, il 30enne argentino ha fatto ritorno sul campo di pallavolo. L’uomo è stato ingaggiato dalla Terni volley academy, una squadra nata quest’anno che milita nel campionato di A3. Proprio Javier Martinez ha rilasciato alcune inedite dichiarazioni al portale Legavolley dove ha parlato della prossima sfida di campionato. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole: “Ci aspetta una trasferta molto difficile contro una squadra forte. Ora pensiamo a lavorare in palestra in vista del match contro Lecce che sarà sicuramente una partita tirata.”

Javier Martinez scende nuovamente in campo domenica 16 novembre

Il pallavolista argentino scenderà nuovamente in campo domenica 16 novembre con la Terni volley academy per provare a replicare il successo ottenuto la scorsa settimana contro la squadra di Napoli. Nel frattempo, la vita privata di Javier Martinez è finita al centro di una segnalazione da parte di Deainira Marzano. L’esperta di gossip rispondendo ad un utente che chiedeva di una presunta crisi tra l’ex gieffino ed Helena Prestes ha risposto: “Lo ripeto per la millesima volta e poi non lo dico più: tra di loro tutto ok, super ok. Si sentono sempre, ieri hanno fatto una videochiamata di un’ora – saputo da un amico in comune. Solo voi vi state facendo tutti questi film“.