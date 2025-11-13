Helena Prestes sorprende: “E’ una boccata d’aria fresca”, il messaggio social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è tra le concorrenti che hanno avuto più successo dopo aver partecipato al Grande fratello dov’è arrivata in finale prima di essere eliminata. La modella brasiliana ha ottenuto importanti collaborazioni e fatto da testimonial per le linee di noti brand di moda e non solo. In questi giorni, la 35enne si trova in Brasile, il suo paese dov’è nata e cresciuta prima del suo arrivo in Italia. L’ex gieffina si sta godendo delle giornate nel nord est del paese dove sta praticando kite-surf, disciplina sportiva che ama particolarmente. In queste ultime ore, però, Helena Prestes ha sorpreso i suoi fans con una storia pubblicata nel suo profilo Instagram. La compagna di Javier Martinez ha postato una foto di sé stessa mentre legge un libro in un dispositivo.

Helena Prestes innamorata di Armadio di Grace

L’ex concorrente del Grande fratello ha scritto il seguente messaggio a corredo della storia postata su Instagram. Helena Prestes ha fatto sapere: “La casa leggera di Armadio di Grace è l’unico libro che mi sta accompagnando in questo viaggio e ne sono completamente innamorata. La sua visione sull’organizzazione è una vera boccata d’aria fresca. Non vedo l’ora di poter collaborare con lei.” Nel frattempo, la modella si gode gli ultimi giorni in terra brasiliana dove ha potuto ritrovare i sapori e gli odori che l’hanno accompagnata per tutta la sua infanzia.