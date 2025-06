Helena Prestes costretta a scusarsi coi fans, il messaggio sui social: “Non ero al massimo…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata l’assoluta protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello. La donna ha conquistato il pubblico per il suo carattere battagliero, il suo passato e la sua storia d’amore con Javier Martinez. Proprio la coppia ha preso parte ieri 28 giugno a SandRimini, un evento sportivo che si tiene nella cittadina romagnola in onore di Sandro Bucchi. In questo frangente, Javier Martinez ha preso parte ad una partita di beach volley insieme ad alcuni suoi amici mentre la fidanzata è rimasta a bordo campo per fare il tifo per lui. Helena Prestes è apparsa in sintonia con gli amici del pallavolista argentino come testimoniato in alcuni foto e video postati suoi social. Proprio la donna ha rotto il silenzio pubblicando un lungo messaggio su X, il vecchio Twitter, dove ha voluto ringraziare i fan per l’affetto mostrato al suo fidanzato durante l’evento.

Helena Prestres si scusa coi fans su X

La modella brasiliana ha scritto un lungo post su X che cita in questo modo: “Grazie di cuore a tutti i fan che sono venuti all’evento di Javier Martinez lì come vuoi da spettatrice!”. Helena Prestes ha poi aggiunto: “Mi dispiace se non sono riuscita a dare attenzione a ognuno di voi come avrei voluto… c’era davvero tanta gente, faceva molto caldo e non ero al massimo delle forze. Spero possiate capirmi e perdonarmi. È sempre una gioia sentirvi così vicini“. L’ex concorrente del Grande Fratello è appena tornata da un viaggio di lavoro in Svizzera e più precisamente a Zurigo dove ha scattato la nuova campagna autunnale di un noto brand di abbigliamento italiano. Nonostante la stanchezza per il viaggio, la donna è voluta esserci per il ritorno in campo del fidanzato.