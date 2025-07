Javier Martinez in ospedale: l’ex gieffino svela il motivo sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è tornato a far parlare di sé in questi ultimi giorni. Il pallavolista argentino si trova attualmente a Padova insieme a suo fratello e suo padre. Proprio l’ex concorrente del Grande Fratello ha svelato il motivo della sua visita nella città veneta. Il compagno di Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram, che ha colpito i suoi fan. Nella foto si vede il padre di Javier Martinez, Mariano, su di un letto d’ospedale con una mazzo di fiori in mano. Il 30enne di Cordoba ha fatto sapere che il suo genitore si è sottoposto ad un’operazione chirurgica in queste ore. Nella didascalia si leggono le seguenti parole: “Papà sta benissimo, l’operazione è andata benissimo”. Nei giorni scorsi, Helena Prestes aveva raggiunto il compagno per stare vicina alla famiglia di lui in questo delicato momento.

Javier Martinez torna a giocare nel Terni Volley Academy

Nel frattempo, Javier Martinez è stato annunciato come nuovo giocatore del Terni Volley Academy. Il pallavolista argentino tornerà a giocare dopo l’esperienza televisiva fatta all’interno del Grande Fratello, dove ha trovato l’amore. L’uomo ha rotto il silenzio in merito alla sua nuova sfida professionale, facendo alcune dichiarazioni nel corso di una diretta su Instagram condivisa con Helena Prestes. Il 30enne ha dichiarato le seguenti parole: ““Tornerò a giocare a pallavolo, a Terni. Non vedo l’ora“. In quel frangente, l’uomo ha lanciato un appello ai suoi numerosi sostenitori “venite a sostenerci”.