Javier Martinez, importanti progetti futuri con Helena Prestes: “Saremo sempre insieme”

Javier Martinez è stato tra i concorrenti del Grande Fratello più amati. Il pallavolista argentino si sta godendo le vacanze in Sardegna a bordo di un’importante imbarcazione al fianco di Helena Prestes, che ha conosciuto all’interno del reality show e con la quale fa coppia da sei mesi. Il 30ene di Cordoba si appresta a tornare sul campo di pallavolo come annunciato da lui stesso in alcune interviste. Javier Martinez infatti è stato ingaggiato dal Terni Volley Academy, squadra che milita nel campionato di A3. Per l’occasione, l’uomo ha rilasciato un’intervista a Francesca Teodori per il portale PallacanestroBiella.it dove ha annunciato alcuni importanti progetti per il futuro. L’ex gieffino ha dichiarato le seguenti parole: “Helena verrà a vivere a Terni con me, saremo sempre insieme praticamente e conoscerà anche un‘altra parte di Javi , quella del pallavolista professionista, che ancora non conosce“.

Javier Martinez e Helena Prestes andranno a vivere insieme dopo le vacanze in Sardegna

Gli Helevier andranno a vivere insieme a Terni dopo le vacanze in Sardegna, dove lui ha la sua famiglia. Javier Martinez inizierà il prossimo 1° settembre gli allenamenti col Terni Volley Academy in vista del suo debutto previsto ad ottobre a Sabaudia. Un momento di grandi cambiamenti per la coppia che si è conosciuta diversi mesi fa all’interno del Grande Fratello. In questi ultimi giorni, Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione di un utente che ha incontrato la coppia in un ristorante a La Maddalena. La fan ha fatto sapere all’esperta di gossip di aver visto Helena Prestes e il suo compagno complici e molto innamorati, mettendo a tacere le voci di una possibile crisi che li aveva colpiti.