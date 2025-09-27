Javier Martinez, il siparietto con un ex gieffino: “Lasciato il compito più importante”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua ad essere al centro dell’attenzione in seguito alla sua partecipazione al Grande fratello, dove ha ottenuto popolarità e trovato anche l’amore. Lo schiacciatore argentino del Terni Volley Academy ha deciso di passare un weekend in Toscana in compagnia della sua fidanzata Helena Prestes, conosciuta nel reality show. I due hanno raggiunto l’agriturismo di Luca Calvani in provincia di Lucca. Gli Helevier hanno avuto modo di abbracciare anche Amanda Lecciso presente nella struttura. Proprio l’attore toscano si è reso protagonista di un siparietto con Javier Martinez. L’uomo ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram, in cui dichiara: “C’è un uomo nella mia cucina cosa sta facendo? Sta cucinando carne a Le gusciane”, riprendendo lo schiacciatore mentre prepara un piatto di carne.

Luca Calvani e Javier Martinez, siparietto in cucina

Luca Calvani si è reso protagonista di un siparietto con Javier Martinez. Nella storia postata dall’ex gieffino su Instagram si vede lo schiacciatore argentino dichiarare: “Mi ha lasciato il compito più importante, più arduo però… e che carne! Peccato che non la potete assaggiare amici.” Solo qualche settimana fa, il fidanzato di Helena Prestes aveva rivelato un retroscena avvenuto a GF con Luca Calvani. L’uomo aveva risposto ad un commento di una fan su di una collana che aveva regalato all’attore toscano durante il reality show. Il pallavolista aveva scritto il seguente commento: “La collana delle mille battaglie non poteva stare in un posto migliore.”