Ex gieffino fa una rivelazione sulla reunion con Helena Prestes: “E’ stato tutto speciale”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è tornata a far parlare di sé in questi ultimi giorni. La donna si trova a Milano dove ha passato del tempo insieme ad un altro protagonista dell’ultima edizione del Grande fratello. La modella brasiliana ha pubblicato alcune storie e video nel suo profilo Instagram insieme a Mattia Fumagalli, con il quale ha instaurato una forte amicizia durante l’esperienza televisiva. Lo scorso 25 luglio, la fidanzata di Javier Martinez si è resa protagonista di uno scherzo ai danni dei suoi due nipoti con la complicità dell’ex gieffino. Helena Prestes ha condiviso tutto nel suo profilo Tiktok, dov’è molto seguita. Momenti unici che hanno colpito anche Mattia Fumagalli che nel suo profilo X ha scritto le seguenti parole. “Le persone giuste e un po’ di tempo condiviso e la sensazione che anche se non hai fatto niente di speciale, tutto fosse speciale. Ecco è stato così.”

Helena Prestes ha passato la giornata con Mattia Fumagalli

La modella brasiliana ha passato una giornata in compagnia di Mattia Fumagalli a Milano, approfittando dell’assenza di Javier Martinez, il quale si trovava a Padova per stare al fianco di suo padre che era stato appena operato. Proprio Helena Prestes ha scatenato i suoi fan con una diretta fatta nel suo profilo Tiktok. In questo frangente, la donna è apparsa pazza d’amore per il pallavolista argentino, tanto da confidare che le mancava molto. L’ex gieffina ha ammesso guardando alcune foto che la ritraevano con Javier: “Ogni volta che lo guardo dico mamma mia.” La donna ha poi ringraziato i suoi fan per i regali che hanno fatto a lei ed al compagno. Una live che si è rivelata un successo con oltre 2 milioni di like e 6 mila utenti collegati.