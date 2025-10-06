Javier Martinez, Helena Prestes e la sfida su TikTok: il risultato è tutto da ridere!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez ed Helena Prestes sono tra le coppie più amate uscite dal Grande fratello. I due sono tornarti a far parlare di sé in queste ore quando hanno pubblicato un video sui social. In particolare, la modella brasiliana ha postato un filmato su Tiktok in cui la si vede alle prese di una sfida con il compagno. Nella challenge, il pallavolista argentino deve alzare Helena Prestes sulle sulle braccia a mo’ di sedia umana. Un’impresa che si è rivelata più difficile del previsto e che ha regalato diverse risate ai fans. Gli Helevier sono apparsi complici e innamorati mentre cercavano di portare a termine la prova. Neanche a dirlo, il video ha scatenato la reazione del popolo social. Un utente ha scritto: “sono morta dal ridere nel vederli” mentre un altro ha scritto “No vabbè, troppo forti”.

Helena Prestes parla del rapporto con la famiglia di Javier Martinez

Nel frattempo, Helena Prestes e Javier Martinez sono stati i protagonisti dell’ultima puntata di Verissimo. In questo frangente, l’ex gieffina ha riservato delle dolcissime parole nei confronti della famiglia del compagno conosciuto all’interno del Grande Fratello. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “La famiglia di Javi diversamente dalla mia è fatta di forza, sostegno, lotta… Loro riescono sempre a confrontarsi e risolvere i problemi alla fine e ad Javi dispiace sempre vedermi soffrire per la mia famiglia”. La 35enne ha ha usato dolci parole nei confronti del suocero, dichiarando: “ Io lo considero davvero come mio papà, lui mi capisce e mi chiama figlia mia“