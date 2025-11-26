Javier Martinez e quel retroscena doloroso: “Non è stato facile”, ecco cosa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i concorrenti più apprezzati della scorsa edizione del Grande fratello dove si è messo in mostra grazie al suo carattere mai fuori dalle righe e la sua storia d’amore con Helena Prestes. Il pallavolista argentino ha raccontato alcuni aspetti della sua vita nel corso di un’intervista a Chi. In questo frangente, il 30enne ha raccontato un retroscena doloroso in merito al suo passato. L’ex gieffino ha dichiarato le seguenti parole: “Veniamo da realtà talmente complesse, siamo cresciuti in quartieri difficili, non eravamo né ricchi, né benestanti e neppure…Non è stato facile“. Nonostante questo, l’uomo ha aggiunto: “grazie a quelle esperienze oggi siamo capaci di goderci il presente e di avere fiducia nel futuro. Per me e Helena Prestes il peggio è passato“

Javier Martinez e la rivelazione sul passato in Argentina

Un passato doloroso, di cui Javier Martinez aveva parlato anche nel corso di un’intervista a Legavolley. In quel frangente, l’atleta professionista aveva rivelato che la pallavolo lo aveva aiutato ad uscire da situazioni non semplici. Il 30enne aveva dichiarato: “è lo sport che mi ha tolto da una condizione non felicissima in Argentina: per questo do e pretendo sempre la massima serietà. I ragazzi di oggi che possono giocare a pallavolo spesso non si rendono conto della fortuna che hanno nel poter essere facilmente in un club: per questo dovrebbero onorare ogni impegno con il massimo che possono dare”