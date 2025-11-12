Javier Martinez e l’importante traguardo raggiunto: “Non ne ero consapevole”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i concorrenti più amati della scorsa edizione del Grande Fratello, dove ha raggiunto la semifinale prima di essere eliminato. Nonostante il grande successo ottenuto in televisione, l’uomo è tornato alla sua vecchia passione: la pallavolo, che pratica da quando era un bambino. Proprio il 30enne argentino ha conseguito un importante traguardo nella giornata di domenica 9 novembre. L’uomo ha totalizzato 1100 punti in tutte le competizioni in cui ha preso parte. Di qui, sono arrivate le parole di Javier Martinez che intervistato dal sito della Legavolley ha dichiarato: “Non ero consapevole di questo record ma è sempre una bellissima cosa e sono molto felice.” Il compagno di Helena Prestes arriva dalla prima vittoria storica con il Terni Volley Academy che ha battuto per 3 set a 0 una squadra di Napoli.

Javier Martinez parla della prima vittoria con la squadra ternana

Momento d’oro per Javier Martinez. Il pallavolista argentino si gode la sua prima vittoria con la squadra ternana che l’ha ingaggiato dopo la partecipazione al Grande Fratello. Intervistato dalla Legavolley, il 30enne ha ammesso: “Contro Napoli eravamo emozionati e sapevamo che loro non erano al 100%. Vincere non è mai scontato e per noi è stato fondamentale anche per la classifica anche se per ora è molto corta ed è inutile guardarla.” L’uomo scenderà presto in campo per la quarta giornata di campionato di A3. L’ex gieffino insieme ai suoi compagni sfideranno una squadra di Lecce in una partita che si annuncia già caldissima.