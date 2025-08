Javier Martinez e Helena Prestes, nuovo evento in Sardegna: ecco quando e dove

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes continuano a far parlare di sé. La coppia che si è conosciuta all’interno dell’ultima edizione del Grande Fratello ha saputo guadagnarsi una nutrita fanbase. In queste ultime ore, gli Helevier sono stati annunciati come ospiti di un evento in Sardegna, dove il pallavolista argentino ha il padre ed i due fratelli. I due prenderanno parte ad una serata coi fan in programma il prossimo lunedì 18 agosto a Villacidro. Proprio il manager di Javier Martinez, Mauro Catalini, ha confermato la presenza del suo assistito in una storia pubblicata nel suo profilo Instagram con tanto di locandina dell’evento per poter prenotare. Anche Helena Prestes ha voluto convalidare la sua partecipazione, annunciando la sua presenza per un evento in terra sarda il prossimo 18 agosto tramite un commento nel suo canale d’Instagram.

Helena Prestes e Javier Martinez vanno a vivere insieme a Terni

Nel frattempo, gli Helevier hanno svelato alcuni importanti progetti per il futuro. Helena Prestes e Javier Martinez andranno a convivere come rivelato dal pallavolista argentino nel corso di un’intervista. Il 30enne di Cordoba intervistato dalla giornalista Francesca Teodori per il portale PallacanestroBiella.it ha rivelato che presto andranno a vivere a Terni, dove lui è stato ingaggiato dalla squadra di volley locale. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole: “saremo sempre insieme praticamente e conoscerà anche un ‘altra parte di me, quella del pallavolista professionista, che ancora non conosce”. Un nuovo traguardo per la coppia nata nell’ultima edizione del Grande Fratello, che tornerà ad ottobre con la conduzione di Simona Ventura.