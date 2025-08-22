Javier Martinez e il messaggio social per gli haters: prese azioni legali?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Come molti ex concorrenti del reality show, anche il pallavolista argentino è spesso oggetto di pesanti attacchi degli haters. Nella notte di ieri 21 agosto, il 30enne ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove sembra annunciare provvedimenti nei confronti dei leoni da tastiera. Nel post scritto in inglese si legge la seguente frase: “Un brindisi ai miei haters, rimanete connessi perché arriveranno molte altre cose”. Javier Martinez sembra aver perso la pazienza contro coloro che ogni giorno si permettono di giudicare la sua vita o la sua storia d’amore. Solo una settimana prima, lo schiacciatore del Terni Volley Academy aveva sbottato nel corso di una diretta Instagram fatta da Helena Prestes contro gli haters.

Dopo Javier Martinez anche Maria Vittoria Minghetti ha preso provvedimenti verso gli haters

Ma Javier Martinez non è l’unico ex gieffino alle prese con gli haters. Nel corso della giornata ieri 21 agosto, anche Maria Vittoria Minghetti ha diramato un lungo comunicato nelle sue storie di Instagram per annunciare di aver intrapreso azioni legali nei confronti dei leoni da tastiera. Nel messaggio si leggono le seguenti parole: “La diffamazione non solo lede la dignità e la reputazione della persona offesa ma costituisce anche un illecito perseguibile per legge, con possibili responsabilità civili e penali“. La donna ha poi aggiunto: “Trovo inconcepibile taggare e coinvolgere colleghi professionisti estranei a qualsiasi dinamica di un gioco ormai finito da mesi”. Un comunicato che arriva a pochi giorni da quello di Helena Prestes, che ha annunciato anche lei provvedimenti legali verso gli haters.