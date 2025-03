Grande Fratello, Maria Vittoria Minghetti incastra Lorenzo Spolverato: “Volevi che Shaila creasse qualcosa con Lele”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il rapporto tra Maria Vittoria Minghetti con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è ormai in rotta di collisione. La dottoressa romana del Grande Fratello era già stata accusata dagli Shailenzo di non esporsi nelle questioni scomode e di non voler creare dinamiche all’interno del programma. La cosa non è affatto piaciuta alla donna che se all’inizio ha accusato il colpo, oggi ha deciso di attaccare il gruppetto di intoccabili. In particolare, Maria Vittoria ha dichiarato sulla questione della presunta gelosia di Shaila Gatta verso Chiara che secondo lei sarebbe stata creata a tavolino da Lorenzo con lo scopo di creare dinamiche all’interno del Grande Fratello. La fidanzata di Tommaso Franchi ha smascherato il piano di Lorenzo, tanto da avere un confronto nel corso della notte all’interno della casa di Cinecittà.

Maria Vittoria smaschera Lorenzo Spolverato al Grande Fratello

Nella notte di ieri, Lorenzo e compagni hanno chiesto un confronto a Maria Vittoria, dopo che questa aveva avuto modo di chiarire la sua presa di posizione con Chiara Cainelli. Quando la dottoressa ha ribadito di non credere alle ultime dinamiche sugli Shailenzo, il finalista del Grande Fratello ha dichiarato: “Sei una grande falsa, doppia faccia e non mi fido. Te l’ho già detto. Sei una falsona“. Di fronte all’ennesima provocazione, Maria Vittoria non c’ha visto più ed ha risposto a tono: “E tu sei un grande giocatore che ha usato situazioni per fare le clip. Tu hai cavalcato l’onda quelle di Chiara e le insinuazioni che hanno fatto su di voi.” La donna inoltre l’ha accusato di aver creato una dinamica fake con Lele, dichiarando: “A quanto pare hai chiesto a Shaila di creare un qualcosa con Lele ma lei non ha voluto.” Le parole hanno paralizzato gli Shailenzo che sono stati smascherati.