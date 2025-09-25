Javier Martinez e Helena Prestes show alla presentazione del Terni Volley: un gesto manda in tilt i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La coppia nata all’interno del Grande fratello è stata l’assoluta protagonista della presentazione del Terni Volley Academy, avvenuta ieri 25 settembre al PalaTerni. Lo schiacciatore argentino e la modella brasiliana sono apparsi felici e innamorati mentre si scambiano teneri baci e sguardi complici. In questo frangente, Javier Martinez ha mandato in tilt i suoi fan quando si è reso protagonista di un gesto durante la sua presentazione. L’uomo infatti ha fatto la forma di un cuore con le mani rivolto ad Helena Prestes, presente sugli spalti al fianco di un’amica. Neanche a dirlo, il gesto ha scatenato la reazione della 35enne, la quale ha sorriso al fidanzato per poi nascondersi dietro all’amica imbarazzata per tutti gli occhi addosso.

Javier Martinez e Helena Prestes protagonisti della presentazione del Terni Volley Academy

Javier Martinez e Helena Prestes sono stati gli assoluti protagonisti della presentazione del Terni volley academy, la squadra di lui che debutterà a fine ottobre nel campionato di A3. In questo frangente è stato annunciato l’ex gieffino come nuovo schiacciatore sotto gli occhi di oltre 1000 persone presenti al PalaTerni. Proprio l’uomo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele Galileo in merito alla sua decisione di tornare a giocare a pallavolo. Il 30enne argentino ha dichiarato le seguenti parole: “Onorerò Terni, forse sarà il mio ultimo anno nella pallavolo.” L’uomo sembra avere il desiderio di chiudere la carriera come pallavolista e non essere ricordato solo come ex concorrente del Grande fratello.