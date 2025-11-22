Javier Martinez e Helena Prestes, rivelazione sulla loro storia: “Usciti dal Grande Fratello…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana e il pallavolista del Terni volley academy si sono conosciuti nella casa del Grande fratello dove entrambi hanno raggiunto le fasi finali. Una storia d’amore che sta procedendo a gonfie vele, tanto che da pochi mesi i due sono andati a vivere a Terni, dove lui gioca per la squadra di pallavolo locale. Proprio gli Helevier hanno fatto una rivelazione in merito alla loro storia d’amore nel corso di un’intervista a Chi. Javier Martinez ha dichiarato le seguenti parole: “Una volta usciti dalla casa del Grande fratello eravamo un po’.. ci stavamo conoscendo. Adesso abbiamo deciso di mettere le basi più solide e la casa più casa è una semplice conseguenza.”

Helena Prestes presente agli allenamenti di Javier Martinez

Da ormai alcuni mesi Javier Martinez e Helena Prestes vivono a Terni. Proprio la coppia è tornata a far parlare nella giornata di ieri. In particolare, la modella brasiliana si è presentata agli allenamenti dello schiacciatore argentino insieme al nipote e sua sorella, arrivati nella cittadina umbra per farle una visita. Un ritratto di famiglia che ha emozionato i loro tanti fans presenti sui social. Nel frattempo, Javier Martinez tornerà nuovamente in campo stasera 23 novembre con la Terni volley academy. L’uomo è chiamato a realizzare un’impresa contro la capolista del campionato di A3.