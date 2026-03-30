Javier Martinez e Helena Prestes, quel dolce particolare che emoziona tutti: ecco quale

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Javier Martinez e Helena Prestes sono tra le coppie più apprezzate in Italia. L’influencer brasiliana ed il pallavolista argentino stanno insieme da ormai un anno. La coppia nata all’interno del Grande Fratello 2024 è tornata a far parlare di loro in queste ultime ore per un dolce particolare che non è passato inosservato ai fans. Tutto è iniziato quando Helena Prestes e Javier Martinez hanno mostrato la custodia dei loro smartphone nel corso di alcune storie su Instagram. In esse, i loro affezionati ammiratori non hanno potuto non notare un piccolo dettaglio. In particolare, sulle custodie di entrambi i cellulari sono presenti le iniziali dei rispettivi nomi. Il gesto non è passato inosservato, tanto che in rete sono apparsi alcuni commenti tipo questo: “Trovatemi una parola più forte di SOTTONI”.

Momento d’oro per Helena Prestes e Javier Martinez

Gli Helevier continuano a tenere alta l’attenzione dei loro fans che ormai li seguono da diverso tempo. La storia d’amore tra la modella brasiliana e il pallavolista argentino procede a gonfie vele. Un momento d’oro sia a livello sentimentale ma anche professionale. Se Helena Prestes è stata confermata nuovamente come volto della nuova collezione primavera-estate di Primadonna, Javier Martinez sarà il testimonial di un noto brand italiano, la cui linea uscirà nelle prossime settimane in Italia. Proprio il 31enne di Cordoba è reduce dalla vittoria con la sua squadra, la Terni volley academy contro una formazione di Savigliano.