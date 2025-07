Javier Martinez e Helena Prestes, progetti importanti per il futuro: “Andiamo a vivere insieme”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello e da quel momento non si sono più lasciati. Proprio il pallavolista argentino ha rilasciato un’intervista al portale Pallacanestro Biella dove ha annunciato alcuni progetti per il futuro. L’uomo ha parlato del suo ritorno alla pallavolo, rivelando di aver firmato il contratto per il Terni Volley Academy. Il compagno di Helena Prestes ha poi aggiunto le seguenti parole: “il fatto di essere una squadra giovane ci darà’ tanta energia, i giovani atleti hanno quella meravigliosa energia che ti coinvolge, hanno voglia di dimostrare! So che a Terni la serie A nella pallavolo maschile manca da 40 anni quindi la società ha voglia di costruire qualcosa di importante e l’ho subito percepito.” Javier Martinez ha concluso, dichiarando di non vedere l’ora di giocare al Palaterni, una struttura nuova che diventerà la sua nuova casa.

Helena Prestes e Javier Martinez vanno a vivere a Terni

Il pallavolista argentino ha parlato della sua vita privata, facendo una rivelazione in merito alla sua storia d’amore con la modella brasiliana, conosciuta all’interno del Grande Fratello. L’uomo ha dichiarato: “Quando dico che il GF mi ha dato tanto mi riferisco soprattutto ad Helena Prestes, ho trovato davvero l’amore con lei. Quello che desidero ora è riuscire a incrociare armoniosamente tutto: lavoro,sport, amore“. Il 30enne di Cordoba ha poi aggiunto che andranno a vivere insieme a Terni: “saremo sempre insieme praticamente e conoscerà anche un ‘altra parte di me, quella del pallavolista professionista, che ancora non conosce”. Insomma, Javier Martinez e Helena Prestes sono pronti a mettere un nuovo importante mattoncino sulle fondamenta della loro storia d’amore.