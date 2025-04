Javier Martinez e Helena Prestes, Pasqua con Gessica Notaro: l’incontro emoziona i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes stanno portando la loro storia d’amore fuori dalla casa del Grande Fratello dove si sono innamorati. I due si stanno concedendo delle gite fuori porta come rivelato da loro stessi in alcuni foto e video postati sui rispettivi social. Dopo alcuni giorni di relax a Recanati per visitare la casa di Giacomo Leopardi, gli Helevier così si fanno chiamare in rete stanno trascorrendo una Pasqua da sogno. Javier Martinez e Helena Prestes hanno preso alloggio in una mega villa a Riccione, dove hanno passato queste vacanze pasquali. Ma non è finita qui perché la coppia nata nell’ultima edizione del Grande Fratello ha deciso di passare una giornata insieme a Gessica Notaro a Rimini, dove ha un importante maneggio di cavalli.

Javier Martinez e Helena Prestes hanno festeggiato la Pasqua con Gessica Notaro

Gli Helevier hanno passato la giornata di Pasqua in compagnia di Gessica Notaro. In alcuni video e foto pubblicati sui social si vede la coppia in compagnia della donna e del suo cavallo di nome Despacito. Proprio Gessica Notaro ha pubblicato una storia su Instagram in compagnia di Helena Prestes con la seguente didascalia: “La Pasqua più divertente di sempre.“ Javier Martinez ha voluto presentare la fidanzata a Gessica Notaro, con la quale ha un rapporto molto stretto d’amicizia. Proprio la donna era stata ospite di alcune puntate del Grande Fratello per incoraggiare il pallavolista argentino nel suo percorso all’interno del programma, conclusosi in semifinale.