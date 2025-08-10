Javier Martinez e Helena Prestes insieme in Sardegna: il video scaccia malelingue

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes sono tornati a far parlare di loro. La coppia ha appena festeggiato i sei mesi di relazione dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello. Gli Helevier sono finiti al centro del gossip in questi giorni. Tutto è iniziato quando la modella brasiliana ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram, in cui ha annunciato che si sarebbe presa una pausa dai social. Di qui, sono arrivate le speculazioni da parte degli esperti di gossip e dei fan, i quali temevano di una possibile crisi tra Helena Prestes e Javier Martinez. Tesi subito smentita dalla 35enne di San Paolo che ha pubblicato un’altra storia su Instagram, in cui smentiva la crisi.

Helena Prestes e Javier Martinez sono insieme in Sardegna

Proprio Helena Prestes e Javier Martinez sono tornati a far parlare di sé. Gli Helevier sono volati in Sardegna per trascorrere la settimana di Ferragosto in totale relax e partecipare ad un evento coi fan. La 35enne ha postato ieri una storia su Instagram in cui la si vede insieme al compagno. Nel video, la donna annuncia il prossimo Tiktok grazie alla complicità del pallavolista argentino. Neanche a dirlo, la scenetta ha messo a tacere le voci di crisi che erano circolate sul loro conto. La coppia si gode l’ultimo mese di relax prima di tornare a lavoro. Il 30enne di Cordoba è stato ingaggiato dal Terni Volley Academy, che disputerà il campionato di A3 in partenza a fine ottobre. L’uomo ha annunciato che presto si trasferirà nella città umbra con la compagna per iniziare la preparazione precampionato.