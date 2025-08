Helena Prestes si prende una pausa dai social: l’annuncio preoccupa i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata la vincitrice morale dell’ultima edizione del Grande Fratello, che tornerà in onda ad ottobre con la conduzione di Simona Ventura. La modella brasiliana ha fatto molto parlare in queste ultime ore. La compagna di Javier Martinez ha postato un annuncio nel suo profilo Instagram, che ha fatto preoccupare i suoi tanti fan. Nella storia si leggono le seguenti parole: “Scusatemi sto prendendo dei giorni per me. Tornerò tra tre giorni. Grazie”. Parole che hanno scatenato la reazione dei fan, i quali si sono chiesti i motivi dietro la decisione di Helena Prestes di prendersi una pausa dai sui social. I malpensanti hanno sospettato di una presunta crisi con Javier mentre altri di una ricerca di tranquillità. Anche Deianira Marzano è intervenuta nella questione, pubblicando un suo commento nelle sue storie di Instagram dov’è seguita da moltissime persone.

Helena Prestes si prende una pausa dai social

Deianira Marzano ha detto la sua sulla decisione di Helena Prestes di prendere una pausa dai social. L’esperta di gossip ha pubblicato la seguente storia su Instagram contro chi sospetta di una crisi tra la modella brasiliana e Javier Martinez: “Ma perché non può essere che si stanno semplicemente rilassando? Lo state ripetendo da giorni e poi puntualmente la gente li vede insieme. E basta.” Proprio la coppia era apparsa complice e innamorata in un video postato da un utente su Tiktok. In esso, il fan aveva ripreso gli Helevier a passeggio per le vie di Civitanova Marche, dove si erano resi protagonisti di una scena da film. Il pallavolista argentino aveva preso e baciato la compagna di scatto a fine passeggiata.