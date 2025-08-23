Javier Martinez e Helena Prestes innamorati a New York: giro in metro e a Times Square

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes sono tra le coppie più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello. Dopo aver trascorso due settimane tra la Corsica e la Sardegna a bordo di un importante veliero insieme ad una coppia di amici, ecco che gli Helevier hanno lasciato l’Italia. I due ex gieffini si trovano in America e più precisamente a New York sia per motivi di lavoro che per scoprire la città. In queste ultime ore, la coppia ha condiviso dei momenti passati nella Grande Mela nei rispettivi profili Instagram. In una foto pubblicata da Helena Prestes la si vede baciare teneramente Javier Martinez in metro mentre in un altro video li si vedono fare tappa a Times Square. I due sono apparsi felici e innamorati di scoprire insieme le attrazioni della città che non dorme mai.

Alfonso D’Apice difende Helena Prestes e Javier Martinez

Mentre Helena Prestes e Javier Martinez si stanno godendo le bellezze di New York, un ex gieffino ha rilasciato un’intervista a Mio dove ha preso le loro difese. Si tratta di Alfonso D’Apice che ha partecipato con loro all’ultima edizione del Grande Fratello. Il napoletano ha dichiarato in merito agli Helevier: “Sono amico di lui, lasciateli in pace”. L’uomo ha poi parlato della sua storia d’amore con Chiara Cainelli con la quale fa coppia da ormai diversi mesi. Il napoletano ha confidato che la relazione con la trentina procede a gonfie vele. La coppia si trova attualmente in Los Angeles come rivelato in alcuni video e foto pubblicati nei loro rispettivi profili social.