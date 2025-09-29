Javier Martinez, dolce augurio per un ex gieffino: “Meriti di tornare al Grande Fratello”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Il pallavolista argentino è reduce da un weekend con Helena Prestes in Toscana dove hanno avuto modo di riabbracciare Amanda Lecciso, Stefania Orlando e Luca Calvani, che ha appena sposato il suo compagno Alessandro. In queste ultime ore, il 30enne è tornato a far parlare di sé per un dolce augurio nei confronti di un ex gieffino. Si tratta di Mattia Fumagalli, con il quale Javier Martinez ha instaurato un grande rapporto nella casa di Cinecittà. Proprio lo schiacciatore del Terni Volley Academy ha commentato l’ultimo post dell’amico con le seguenti parole: “Meritavi di entrare prima ma sopratutto meriti di tornare al Grande fratello.”

Javier Martinez e Helena Prestes, i messaggi per Mattia Fumagalli

Dopo Javier Martinez, anche la sua fidanzata Helena Prestes ha commentato il post di Mattia Fumagalli con delle dolcissime parole: “Il migliore. TU” per poi aggiungere un sentito “mi manchi”. Di qui è arrivata, la reazione da parte dell’ex gieffino che ha commentato in questo modo: “tu, l’amica di vita che non sapevo di avere. Ti voglio bene pazza del mio corazon” per poi dare a lei ed il suo compagno appuntamento in montagna. Gli Helevier hanno dimostrato di aver stretto una forte amicizia con l’ex gieffino che ancora oggi resiste. A fine Grande fratello, la coppia aveva raggiunto Mattia Fumagalli in montagna per fare una sciata insieme a lui.