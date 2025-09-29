Helena Prestes, dedica struggente per un ex gieffino: “Vi può ferire…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana sta vivendo un grande momento sia a livello professionale che sentimentale. La donna ha appena concluso di registrare un programma che debutterà nel 2026 su Prime Video. Allo stesso tempo, la storia d’amore con Javier Martinez conosciuto al Grande Fratello sta procedendo a gonfie vele. Proprio la coppia ha deciso di passare un weekend in Toscana e più precisamente nell’agriturismo di Luca Calvani in provincia di Lucca. In questo frangente, Helena Prestes ha avuto modo di passare dei momenti insieme all’attore toscano ed il compagno Alessandro. Proprio l’ex gieffina si è resa protagonista di una dedica struggente nei confronti della coppia. In una storia pubblicata nel suo profilo Instagram, la donna ha scritto una citazione del poeta libanese Gibran.

Helena Prestes e le struggenti parole per Luca Calvani ed il compagno Alessandro

La modella brasiliana ha dedicato delle struggenti parole per Luca Calvani e Alessandro in una storia pubblicata su Instagram. Helena Prestes ha scritto: “Quando l’amore vi chiama seguitelo. Anche se le sue vie sono dure e scoscese. E quando le sue ali vi avvolgono, abbandonatevi a lui. Anche se la sua spada nascosta tra le piume vi può ferire.” La donna ha voluto celebrare l’amore tra l’attore toscano ed il compagno dopo aver passato con loro un weekend nel loro agriturismo in Toscana. Solo qualche ora prima, l’ex gieffina aveva dedicato parole d’amore per Javier Martinez sui social. In quell’occasione, la donna aveva condiviso una foto con le loro mani intrecciate con la seguente didascalia: “Ogni giorno riesci a sorprendermi con la tua dolcezza e la tua presenza.”