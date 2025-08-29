Helena Prestes, dedica d’amore per Javier Martinez: “i migliori giorni”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti nella casa del Grande fratello. I due hanno fatto sognare il pubblico grazie alla loro storia d’amore che va ormai avanti da sei mesi. In questi giorni, gli Helevier si stanno concedendo una vacanza da sogno in America dopo aver trascorso la settimana di Ferragosto in Sardegna a bordo di un veliero. La coppia ha dimostrato di star godendosi a pieno questa esperienza a stelle e strisce e in particolare a New York. Helena Prestes e Javier Martinez hanno fatto tappa nei maggiori siti turistici della Grande Mela come Times Square, il parco giochi di Coney Island e visitato l’Empire State Bulding. In queste ultime ore, la modella brasiliana ha emozionato i suoi fan con una dedica d’amore per il compagno.

Helena Prestes e Javier Martinez innamorati a New York

Helena Prestes ha postato una dedica d’amore per Javier Martinez in una storia pubblicata nel suo profilo Instagram dov’è seguita da più di 400 mila utenti. La modella brasiliana ha pubblicato una foto che la ritrae mano nella mano allo schiacciatore del Terni Volley Academy davanti a Times Square con la seguente scritta: “I migliori giorni.” I due sono apparsi complici e innamorati. Nel frattempo, l’ex gieffina ha smentito la sua partecipazione in un noto reality show brasiliano in partenza a settembre in Brasile. La donna ha scritto un post su X con il seguente annuncio: ” Adoro Galisteu Oficial siamo amiche la conosco da quando ero ancora una bimba ; sarebbe super divertente partecipare di qualsiasi cosa che fa lei. Ma devo smentire che partecipo della fazenda. Ho dei progetti in Italia”