Javier Martinez, dedica speciale per un ex gieffino sui social: “Mentore”

Javier Martinez è stato tra i concorrenti più apprezzati dell’ultima edizione del Grande Fratello. Il pallavolista argentino si sta godendo l’estate insieme alla compagna Helena Prestes prima di tornare sul campo di pallavolo. Proprio ieri 7 agosto, l’uomo ha festeggiato i sei mesi di relazione con la modella brasiliana, conosciuta all’interno del reality show. Lo schiacciatore ha inoltre ha voluto fare una dedica speciale ad un ex gieffino, che ha condiviso con lui l’esperienza televisiva. Javier Martinez ha festeggiato il compleanno di Luca Calvani, con il quale ha instaurato un grande rapporto. Il 30enne ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con una loro immagine con la seguente didascalia: “Auguri mentore”. Il messaggio ha scatenato la reazione dei suoi fan, che si sono accodati a lui per fare gli auguri all’attore toscano.

Javier Martinez pronto a tornare sul campo di pallavolo

Nel frattempo, Javier Martinez si appresta a tornare al suo primo amore: la pallavolo. L’uomo inizierà il 1° settembre ad allenarsi con la sua nuova squadra, la Terni Volley Academy, che milita nel campionato di A3. Proprio lo schiacciatore argentino ha rilasciato un’intervista al portale LegaVolley, dove ha parlato delle sue emozioni prima del ritorno in campo dopo un anno. L’uomo ha dichiarato: “Voglio dimostrare ciò che valgo, perché non voglio che il personaggio superi l’atleta. Sono super gasato per questa nuova possibilità e ribadisco che sono le condizioni peggiori a rendere i momenti straordinari. Sono venuto a Terni perché c’è una squadra giovane di prospettiva e, soprattutto, con un obiettivo chiaro. Dobbiamo prima di tutto pensare alla salvezza.” L’uomo ha concluso dichiarando di non vedere l’ora di conoscere i suoi nuovi compagni di squadra.