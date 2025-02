Grande Fratello, Javier Martinez rifiuta Zeudi Di Palma e rivela: “Il mio posto è Helena”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo vari giorni di distacco, Javier Martinez e Zeudi Di Palma hanno avuto un vivace confronto al Grande Fratello. I due concorrenti non si rivolgevano la parola ormai da giorni nonostante avessero avuto un piccolo avvicinamento. La modella napoletana aveva messo di provare un’infatuazione maggiore per Helena Prestes e per questo aveva chiesto una pausa al pallavolista. Una pausa che si è presto tramutata in fine della loro amicizia speciale. Difatti, Javier si è dichiarato ad Helena Prestes, arrivando perfino a baciarla dopo cinque mesi di rapporto. Il cambio rotta dell’uomo ha fatto molto discutere sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello. Dopo aver sparlato per ore con gli altri inquilini, l’ex miss Italia ha quindi deciso di avere un confronto con l’argentino per togliersi ogni dubbio.

Grande Fratello, Javier Martinez rivela a Zeudi Di Palma di provare dei sentimenti per Helena Prestes

Nella notte del 6 febbraio, i due concorrenti del Grande Fratello si sono recati sul divano dove hanno avuto un lungo confronto. Zeudi Di Palma ha rivelato: “Per la delusione che ho avuto mi urta anche dirti questa cosa. Mi piacevi e provavo un’intesa come non la mai provavo da cinque o sei anni altrimenti non avrei fatto questo macello.” Ma Javier è rimasto fermo nella sua posizione nonostante le parole di Zeudi, rivelando di provare dei sentimenti per Helena Prestes: “Con te sono stato bene, la chimica tra di noi era vera. Ma ho capito che il mio posto è con Helena.” Javier grazie all’aiuto del confessionale ha capito che in passato aveva paura a lasciarsi andare con la modella essendo abituato più a proteggere che ad essere protetto. Il legame con Helena è legato all’assenza materna nella sua vita. L’uomo ha concluso, dichiarando: “Con questa consapevolezza ho capito che Helena mi fa stare bene. Ed ora ho finalmente capito perché non riuscivo ad andare oltre.”