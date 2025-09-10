Javier Martinez, dedica social per Helena Prestes: cosa ha fatto il pallavolista

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes continuano a far parlare di loro. I due hanno deciso di compiere un passo importante per la loro relazione. Gli Helevier così si fanno chiamare in rete dei fan hanno deciso di andare a vivere insieme come rivelato da loro stessi in alcune storie postate sui social. I due hanno preso casa a Terni, dove Javier Martinez disputerà il campionato di A3 di pallavolo insieme alla squadra locale. In queste ore, il pallavolista argentino è tornato a far parlare per una dedica social nei confronti di Helena Prestes. Tutto è iniziato quando la modella brasiliana ha pubblicato un nuovo post nel suo profilo Instagram. In alcune foto si vede l’ex gieffina osservare il compagno mentre si allena con la squadra.

Il post di Helena Prestes ha scatenato la reazione di Javier Martinez. Il pallavolista argentino ha commentato il dolce gesto dell’amata con dei cuori rossi e “Cavallina”, il nomignolo con cui era solito chiamarla al Grande fratello. Nel frattempo, la modella brasiliana ha fatto alcune rivelazioni in merito alla sua nuova vita a Terni insieme al compagno. La donna ha scritto il seguente messaggio nel suo profilo X, dove vanta oltre 50 mila utenti: “Per chi vuole sapere se sto bene, o se stiamo bene stiamo bene….sono felice, è un bello cambiamento per noi, e ci vuole anche privacy sono felice e ho tantissime novità”.