Helena Prestes non si ferma più: nuova campagna per l’ex gieffina

Helena Prestes sta vivendo un periodo d’oro. Se dal punto di vista sentimentale ha trovato la stabilità al fianco di Javier Martinez, anche da quello lavorativo è un grandissimo momento. L’ex concorrente del Grande fratello ha firmato numerose campagne dopo la sua esperienza televisiva. La modella brasiliana è infatti il volto di una nuova campagna di una linea sportiva di un noto brand italiano. Nel post pubblicato nel suo profilo Instagram si legge. “Per noi il movimento è più di un allenamento. È flow, equilibrio, pace interiore. Con Helena Prestess celebriamo un nuovo modo di muoversi, respirare, sentirsi”. Nel filmato si vede la compagna di Javier Martinez mentre indossa alcuni abiti della nuova colleziona sportiva del brand.

Helena Prestes ha festeggiato i 7 mesi di relazione con Javier Martinez

Nel frattempo, Helena Prestes ha festeggiato un importante traguardo insieme a Javier Martinez. La coppia ha festeggiato lo scorso 7 settembre i 7 mesi di relazione dopo essersi conosciuti all’interno dell’ultima edizione del Grande fratello dove si sono innamorati. Per l’occasione, gli Helevier hanno deciso di compiere un nuovo passo importante. La coppia è andata a vivere insieme come rivelato da loro stessi nei rispettivi profili social. La modella brasiliana ha raggiunto il suo fidanzato Terni, dove disputerà il campionato di A3 in partenza a fine ottobre. I due si apprestano a vivere un nuovo capitolo della loro vita insieme nella cittadina umbra.