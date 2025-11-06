Javier Martinez, dedica d’amore sui social: “Sempre la più bella”, ecco cosa ha fatto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione dei suoi fan che continuano a seguirlo a distanza di tanto tempo dalla sua partecipazione al Grande Fratello. Nel corso delle ultime ore, il pallavolista della Terni volley academy si è reso protagonista di un gesto sui social. In particolare, il 30enne ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con la foto della maglia che l’Argentina indosserà ai prossimi mondiali di calcio con la seguente didascalia: “Sempre la più bella”. Una vera e propria dichiarazione d’amore per il paese che l’ha visto nascere e crescere. Javier Martinez ha dimostrato di essere un grande appassionato di calcio. Solo qualche settimana fa, il compagno di Helena Prestes aveva pubblicato una storia su Instagram per fare gli auguri di compleanno al Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre 2020.

Javier Martinez in cerca della vittoria con la Terni volley academy

Il pallavolista argentino, intanto, si appresta scendere nuovamente in campo. Javier Martinez disputerà domenica 9 novembre una nuova partita con la Terni Volley Academy. Questa volta l’uomo sfiderà la squadra di Napoli, che milita nello suo stesso girone nel campionato di A3. Lo schiacciatore 30enne ha già suonato la carica sui social, pubblicando un messaggio d’incoraggiamento nelle sue storie. Il compagno di Helena Prestes ha postato una sua foto con la seguente scritta: “Crederci sempre”. La squadra di Terni è in cerca della prima vittoria stagionale dopo aver ottenuto due sconfitte nelle prime due giornate di campionato.