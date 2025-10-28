Javier Martinez confessione social: “Non sono come Helena Prestes”, ecco perchè

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua ad essere seguitissimo dal pubblico italiano in seguito alla sua partecipazione all’ultima edizione del Grande fratello dove ha raggiunto le fasi finali. Il pallavolista argentino è tornato a far parlare di sé per alcune storie postate nel suo profilo Instagram, dov’è seguito moltissimo dai suoi fan. Il 30enne ha pubblicato una foto di diverse bottiglie di vino regalate dei suoi sostenitori per poi dichiarare in una storia successiva: “Ciao a tutti ragazzi. Io sono qua dopo tanto tempo per ringraziarvi di cuore perché non è mai scontato, io non voglio darlo per niente per scontato, per tutto l’affetto che ancora continuate a darci a distanza di un anno.” Javier Martinez ha quindi aggiunto che per lui è una vittoria grandissima essere riuscito ad arrivare a così tanta gente.

Javier Martinez ringrazia i fan per i regali e tira in mezzo Helena Prestes

Sempre nella storia postata su Instagram, Javier Martinez ha voluto ringraziare i suoi fan per i regali che ogni giorno riceve a Terni dove ha ormai preso residenza da alcuni mesi. Il pallavolista argentino ha dichiarato: “Ogni singolo regalo dal vino che io amo o all’abbigliamento io l’ho spacchettato col cuore. Magari io non sono come Helena Prestes che ogni volta fa il video, fa la pagliaccia, perché sapete non fa parte di me però sappiate ragazzi che ogni cosa l’ho apprezzata al mille.” A proposito di regali, l’ex gieffino ha pubblicato un’altra storia su Instagram con un messaggio da parte di una fan che gli ha fatto recapitare un regalo al palazzetto dove si allena con la sua squadra.