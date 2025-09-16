Javier Martinez celebra un grande traguardo sui social: “La mia vera vincita…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Il pallavolista argentino ha il 16 settembre celebrato un grande traguardo sui social. Il 30enne ha voluto ricordare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello avvenuto proprio un anno fa. Per l’occasione, lo schiacciatore del Terni Volley Academy ha postato una storia nel suo profilo Instagram dove ha parlato del suo percorso fatto nella casa più spiata d’Italia, in cui ha trovato anche l’amore. Javier Martinez ha scritto le seguenti parole: “Esattamente un anno fa iniziava una delle esperienze più belle e impressionanti della mia vita! Dove ho scoperto un Javi fragile, capace di aprire il cuore a tutti, ma soprattutto a se stesso…ringrazio tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo straordinario percorso, ognuno a modo suo, nel bene e nel male, mi ha lasciato qualcosa”.

Javier Martinez ringrazia i fan sui social

Nel lungo messaggio postato nelle storie di Instagram, Javier Martinez ha usato parole d’amore anche nei confronti di Helena Prestes. L’ex gieffino ha ringraziato la modella che grazie al suo cuore e alla sua forza gli ha dimostrato che tutto quello di cui aveva bisogno era proprio davanti ai suoi occhi. L’uomo ha poi ringraziato i suoi fan, scrivendo in questo modo: “Una menzione speciale va anche a voi amici miei (non mi piace chiamarvi fan) che a distanza di tempo continuate a sostenermi e supportarmi. Siete la mia vera vincita e vi sarò grato tutta la vita per questo.”