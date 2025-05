Helena Prestes, dedica dolcissima per Javier Martinez sui social: “Il cuore più dolce…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono una delle coppie nate all’interno dell’ultima edizione del Grande Fratello. La coppia ha da poco festeggiato i tre mesi di relazione trascorrendo un viaggio da sogno in Egitto. Gli Helevier – cosi si fanno chiamare in rete – hanno pubblicato foto e video del loro viaggio attraverso i loro profili social dove sono ancora oggi seguitissimi. Nel corso delle ultime ore, Javier Martinez ha pubblicato una storia su Instagram, annunciando di essere appena arrivato in hotel con le seguenti parole: “Siamo appena arrivati in hotel e qualcosa mi dice che siamo nel posto giusto”, inquadrando una sorridente Helena Prestes e le due piramidi di Giza. La coppia ha deciso di fare tappa nella storica necropoli egizia prima di far ritorno in Italia.

Helena Prestes e la dedica social per Javier Martinez in Egitto

Javier Martinez e Helena Prestes si stanno godendo il loro viaggio in Egitto. Questa volta, i due hanno deciso di fare tappa a Giza per vedere i musei e le piramidi. In questo frangente, la modella brasiliana ha fatto commuovere i suoi fan pubblicando una dedica per il suo fidanzato che l’ha accompagnata in questa nuova esperienza. La donna ha scritto le seguenti parole in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, dov’è seguita da oltre 400 mila utenti: “Il cuore più dolce di questo mondo. Troppo felice di stare qua con te”. La donna appare al settimo cielo di condividere questa esperienza al fianco del pallavolista argentino conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello dove vi hanno passato sei mesi.