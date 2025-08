Javier Martinez avverte: “potrebbe essere la mia ultima stagione”, fan spiazzati

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez tornerà a giocare dopo l’esperienza all’interno del Grande Fratello, dove ha raggiunto la semifinale. Il pallavolista argentino ha rilasciato una lunga intervista a LegaVolley.it dove ha parlato del suo ingaggio alla Terni Volley Academy dove ricoprirà il ruolo di schiacciatore. Il 30enne di Cordoba ha riferito di voler dimostrare ciò che vale, non volendo che il personaggio superi l’atleta. Javier Martinez si è detto super felice di questa nuova possibilità. Il compagno di Helena Prestes ha poi aggiunto le seguenti parole: “Sono venuto a Terni perché c’è una squadra giovane di prospettiva e, soprattutto, con un obiettivo chiaro. Dobbiamo prima di tutto pensare alla salvezza. Sotto questo aspetto la chimica di gruppo è fondamentale e non vedo l’ora di conoscere e giocare con i miei compagni”.

Javier Martinez potrebbe disputare la sua ultima stagione da giocatore di volley

Sempre al portale LegaVolley.it, Javier Martinez ha riferito che questa con la Terni Volley Academy sarà una stagione molto importante per lui. Il pallavolista argentino ha spiegato che il suo obbiettivo è quello di lasciare il segno ed un ricordo importante in questo sport. Il compagno di Helena Prestes ha poi aggiunto: “È evidente che non ho più molto tempo per la pallavolo e questa potrebbe essere una delle mie ultime stagioni, se non l’ultima. Coi ragazzi dobbiamo prima di tutto salvarci e, qualora ci fossero le condizioni ambire a qualcosa di più. Alla fine della stagione voglio che si dica, a prescindere da come andrà, ‘Bravo Javier’”. Parole che hanno spiazzato i suoi fan, i quali credevano che l’ex concorrente del Grande Fratello avesse deciso di tornare a tempo pieno alla sua passione ma chissà che non cambi idea.