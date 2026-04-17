Forbidden fruit, spoiler 17 aprile 2026: Yildiz gelosa di Leyla, Yigit è preoccupato

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Va in onda oggi, venerdì 17 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz riceverà degli scatti in forma anonima che ritraggono Leyla e Halit insieme e proverà non poca gelosia.

La moglie di Argun facendosi aiutare da Zehra proverà a scoprire se lui la stia tradendo davvero. Intanto Yigit incontrerà Nadir mentre si recherà in ufficio da Ender, l’uomo gli chiederà di parlare da soli nel suo ufficio.

Spoiler Forbidden fruit 17 aprile 2026: la conversazione con Nadir fa preoccupare Yigit

Nell’ufficio del rivale di Halit lui e il figlio di Ender e Kaya parleranno del rapporto del ragazzo con Lila. Durante la chiacchierata Nadir gli lascerà intendere che è a conoscenza di qualcosa in merito alla retata che è stata fatta nel casinò.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Yigit apparirà molto preoccupato, ha infatti paura che la verità possa venire a galla. Il ragazzo racconterà tutto ad Ender, lei con la scusa di festeggiare la loro unione sul lavoro lo inviterà a cena.