Beautiful, anticipazioni 17 aprile 2026: Finn fa una promessa a Steffy, c’entra Sheila

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 17 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Steffy e Finn si concederanno un momento di passione, tra baci e tenerezze lui le dirà di non dimenticare mai l’amore che prova per lei. Non sempre l’ha messa al primo posto e questo gli dispiace molto, ammetterà anche che ad influenzare il suo comportamento è stato il legame con Sheila.

Anticipazioni Beautiful 17 aprile 2026: Finn pentito di aver fatto soffrire Steffy a causa della Carter

Il marito di Steffy prova rammarico per averle chiesto di fare spazio alla madre biologica nella loro vita dopo tutto il male che ha fatto alla loro famiglia, si pente anche di aver aiutato lo Sharpe a cercarla.

La Forrester dirà a Finn che non è stato affatto facile affrontare la situazione, il marito però le farà una promessa, quale? Quella di commettere più lo stesso sbaglio in futuro. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Steffy e Finn sono sicuri che il loro legame sia solido e che nessuno potrà mai rovinarlo.