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Manfredonia, la segnalazione: “Ecco lo stato della SP74”

Con la presente si segnala lo stato di grave degrado della strada provinciale SP 74, nell’entroterra di Manfredonia ormai divenuta pericolosa per la circolazione quotidiana.

Il manto stradale risulta fortemente dissestato con numerose buche profonde distribuite lungo tutta la carreggiata. In molti punti, queste sono colme d’acqua stagnata, rendendo impossibile valutare la profondità e aumentando il rischio di danni ai veicoli e di perdita di controllo.

La situazione e aggravata dal fatto che un tratto della strada era stata oggetto di interventi circa due anni fa ,ma i lavori non sarebbero mai stati completati.

Da allora non risultano ulteriori interventi di manutenzione, lasciando l’arteria in condizioni di progressivo deterioramento. La situazione è diventata insostenibile per i residenti e agricoltori della zona ,che ogni giorno sono costretti a percorrere questo tratto per motivi di lavoro necessità.

Il passaggio frequente di mezzi agricoli è le recenti pioggia hanno contribuito a peggiorare ulteriormente le condizioni della strada.

Si evidenza inoltre un concreto pericolo per la sicurezza: per semplici automobilisti o lavoratori della zona,sono esposti a rischi continui in tutte le ore della giornata soprattutto di sera per la scarsa visibilità.

Si chiede un intervento urgente da parte degli enti competenti, anche alla luce di lavori rimasti incompleti, prima che questa situazione possa causare incidenti o conseguenze più gravi. Si confida in una rapida presa in carico della problematica. In fede gli Agricoltori della zona SP 74.

