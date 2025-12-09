Javier Martinez, arrivano i complimenti per l’ex gieffino: “Ha portato…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione dei suoi fans nonostante siano passati ormai diversi mesi da quando ha partecipato al Grande fratello, che gli ha dato la popolarità e fatto conoscere l’amore. In queste ultime ore, il pallavolista argentino è finito al centro di un post pubblicato da Sand Rimini Event su Instagram. In esso, la pagina dell’evento benefico a cui ha preso parte quest’estate loda le qualità del 30enne argentino. Nella didascalia si leggono le seguenti parole: “Quando l’energia incontra il talento… il campo prende vita. Javier Martínez, atleta argentino e ospite speciale di SAND 2025, ha portato sulla sabbia grinta, tecnica e spettacolo. Un torneo che non si dimentica. Un atleta che ha saputo accendere ogni match.”

Javier Martinez ha passato la festa dell’Immacolata con gli amici

Nel frattempo, Javier Martinez ha trascorso la festa dell’Immacolata con i suoi amici più cari. Il compagno di Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove ha svelato un anedotto divertente. Lo schiacciatore della Terni volley academy ha dichiarato le seguenti parole: “Allora ragazzi vado verso la macchina in direzione Terni perché sono stato una giornata a trovare i miei amici. Mi ritrovo una situazione particolare. Fratello mio che finaccia che hai fatto”, inquadrando un orso di peluche gettato vicino ad un cassonetto della spazzatura. L’uomo ha passato la festività lontano dalla compagna, che di recente è stata avvistata in vacanza a Cortina insieme alla sorella Mariana.