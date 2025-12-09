Helena Prestes, la sorella rivela: “Tornate indietro nel tempo”, cosa hanno fatto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua ad essere seguitissima dal pubblico italiano a distanza di ormai mesi dalla conclusione del suo Grande Fratello dove ha sfiorato la vittoria andata a Jessica Morlacchi. La modella brasiliana ha passato la Festa dell’Immacolata Concezione in montagna e più precisamente a Cortina, meta molto gettonata in questo momento in Italia per chi ama gli sport invernali. La donna ha condiviso l’esperienza non con Javier Martinez, rimasto a Terni, ma con la sorella Mariana come mostrato in alcuni video e foto pubblicati sui social. In queste ore, Mariana ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui la si vede abbracciata alla sorella in cima alla montagna con la seguente didascalia: “E’ stato come tornare indietro nel tempo. Non ci divertivamo così da anni.”

Helena Prestes e la sorella Mariana in vacanza a Cortina

Mariana ha trascorso dei momenti incredibili insieme alla sorella minore a Cortina. In alcuni video e foto pubblicati in rete si vedono le due donne sciare sulle piste di Cortina oppure provarsi dei cappelli ad un negozio. Anche Helena Prestes è apparsa entusiasta della vacanza in montagna con la congiunta. La modella brasiliana ha pubblicato il seguente messaggio nel suo canale d’Instagram che dichiara in questo modo: “Mari è troppo divertente”, allegandolo ad un video in cui prova a sciare sulla pista con scarsi risultati.