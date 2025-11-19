Helena Prestes mette uno stop ai regali dei fans: presa una decisione giusta!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua ad essere seguitissima in seguito alla sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande fratello, dov’è arrivata in finale. Durante l’esperienza in televisione durata per ben sei mesi, la modella brasiliana ha conquistato un grande numero di fans. Proprio questi ultimi ancora oggi sono soliti fare regali alla donna ed al suo compagno Javier Martinez. Di qui, la decisione della modella brasiliana di fermare tale iniziativa. Helena Prestes ha pubblicato un lungo messaggio nel suo canale d’Instagram che dice in questo modo: “Ho deciso di creare questa lista idee-regalo per il Natale e per la nuova casa. Negli ultimi tempi ho ricevuto tanti regali accompagnati da splendide lettere che ho conservato con affetto. Alcuni oggetti però essendo di plastica o non in linea con lo stile della mia casa ho dovuto donarli e mi è dispiaciuto tantissimo.”

Helena Prestes apre una lista Amazon per i regali dei fans

La modella brasiliana ha smesso uno stop ai regali inutili da parte dei fans, decidendo ai aprire una lista su Amazon per evitare sprechi. La soluzione di Helena Prestes è stata accolta di buon grado dai suoi sostenitori. In particolare, alcuni utenti su X hanno commentato in questo modo: “Hele sei il mio mito, unica, vera, autentica. D’accordissimo con voi! Casa sommersa poveretti, uno spacchettamento continuo… Regali mirati e utili per entrambi!!! VERY GOOD!!!” mentre un altro ” mentre un altro “ha ragione, spendete soldi inutilmente per regalare cose che non servono a niente, piuttosto scrivete solo una lettera , oppure se volete spendere i soldi fate dei regali mirati che lei vi suggerisce”