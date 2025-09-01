Javier Martinez, arriva la proposta da un ex gieffino: “Ti porto con me”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è tornato a far parlare di sé. Il pallavolista argentino è reduce da una viaggio da sogno insieme ad Helena Prestes in America dove hanno avuto modo di visitare New York. Una volta in Italia, atleta ha ricevuto una proposta da parte di un ex gieffino. Tutto è iniziato quando lo schiacciatore del Terni Volley Academy ha commentato il post pubblicato da Luca Calvani nel suo profilo Instagram. Javier Martinez ha scritto: “Matador Uff” con un cuore rosso. Di qui, è arrivata la reazione dell’attore toscano, che ha risposto al fidanzato di Helena Prestes in questo modo: “capitano al prossimo red carpet ti porto con me!! Vamos!!“. Neanche a dirlo, la proposta ha scatenato la reazione da parte dei fan, i quali si sono detti ben felici di vedere i due amici sul prossimo red carpet del Festival del cinema di Venezia.

Javier Martinez è a Terni, Luca Calvani sull’arrivo di Simona Ventura al Grande Fratello dice…

Se Javier Martinez ha già raggiunto Terni per prendere parte ai primi allenamenti con la sua nuova squadra, Luca Calvani ha rilasciato un’intervista a SuperGuida Tv dove ha parlato della prossima edizione del Grande Fratello, che sarà condotta da Simona Ventura. L’attore toscano ha dichiarato le seguenti parole: “Sono felicissimo per il ritorno di Simona Ventura. Finalmente un programma che potrà valorizzare tutti i suoi talenti: Simona è una tigre in studio, sa gestire e improvvisare, e in un format come questo bisogna essere pronti a tutto. È perfetta, e questo è davvero un ritorno degno del suo talento”. L’uomo ha concluso parlando anche del suo percorso all’interno della casa di Cinecittà, ammettendo di non essersi pentito di nulla.