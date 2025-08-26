Helena Prestes lancia un avvertimento sui social: “Voglio solo persone…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes sta vivendo un momento d’oro in seguito alla fine del Grande fratello, dove ha trovato anche l’amore. Da quando è finita l’esperienza televisiva, la modella brasiliana ha siglato importanti collaborazioni e campagne con noti brand italiani e non. In questo momento, l’ex gieffina si trova a New York in compagnia del fidanzato Javier Martinez per visitare i posti caratteristici del luogo. Dopo aver visitato Times Square, la coppia si è recata a visitare l’Empire State Building, dove hanno avuto modo di vedere la Grande Mela dall’alto. Proprio in queste ore Helena Prestes ha pubblicato un nuovo post nel suo profilo Instagram con la seguente didascalia: “ritratti di me“. Nelle foto si vede la donna fare alcune facce buffe e mettersi in posa davanti alla macchina fotografica di un fotografo.

Helena Prestes ed il post con un avvertimento

Helena Prestes ha condiviso il nuovo post anche nel suo canale d’Instagram che conta oltre 40 mila iscritto. Proprio qui la compagna di Javier Martinez ha lanciato un avvertimento, scrivendo il seguente commento: “Diciamo che voglio solo persone che mi danno queste vibes vicino a me”: L’ex gieffina sta vivendo un momento davvero fortunato della sua carriera. La donna ha appena finito di scattare una nuova campagna pubblicitaria di un brand internazionale a New York come anticipato da lei stessa in alcuni foto e video apparsi su Instagram. In queste ultime settimane, la modella era finita al centro dell’attenzione per la sua decisione di allontanarsi dai social, che aveva scatenato la preoccupazione e malcontento da parte dei suoi fan.