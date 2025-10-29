Javier Martinez alza la voce: “Non sapete cosa stavo passando”, cos’è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Il pallavolista argentino ha ottenuto grande popolarità grazie alla scorsa edizione del Grande fratello, dove ha incontrato anche l’amore. L’uomo ha una relazione da ormai 8 mesi con Helena Prestes, con la quale è andato a vivere a Terni dove gioca per la squadra di pallavolo locale. Nel corso delle ultime ore, l’ex gieffino ha alzato la voce sui social, commento un vecchio video della sua esperienza al Grande fratello. Javier Martinez ha scritto: “Bello vedere certi video e come siamo diventati quel che siamo oggi. P.s per alcune persone: i vostri commenti che iniziano con un insulto per trasformarsi in dei complimenti per il cambio idea sono inutili. Anziché fare i professori cercate di immedesimarvi nelle persone perché non sapete cosa stavo passando nella mia testa.”

Helena Prestes difende Javier Martinez sui social

Il pallavolista del Terni volley academy ha alzato la voce sui social contro alcuni utenti che ancora oggi lo criticano per alcune scelte fatte all’interno del Grande fratello nonostante la sua edizione sia finita da ormai parecchi mesi. Nel frattempo, Javier Martinez è stato difeso dalla sua fidanzata sui social. Helena Prestes ha commentato un post di un utente su X con il seguente commento sul compagno argentino: “E’ vero, è molto dolce. Le persone o le donne che parlano male di lui sono donne frustate ed è molto triste perché un uomo come lui merita tanto amore.”