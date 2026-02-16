James Van Der Beek, il fratello: “Mi manca già la tua presenza”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lutto nel mondo dello spettacolo: l’attore statunitense James Van Der Beek, conosciuto soprattutto per il ruolo da protagonista in Dawson’s Creek, è morto all’età di 48 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro al colon-retto diagnosticato nel 2023. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente raccolto un’ondata di tributi da parte di amici, colleghi e fan in tutto il mondo. Tra le reazioni più toccanti, quelle del fratello Jared Van Der Beek, che sui social ha espresso un dolore profondo e sincero per la perdita di James, definendo il lutto un’esperienza più dura di quanto avesse mai immaginato.

Il messaggio del fratello: un dolore senza filtri

Jared Van Der Beek ha condiviso su Instagram una testimonianza intima e toccante per ricordare il fratello e il legame che li univa sin dall’infanzia. Qui di seguito riportiamo il post completo e tradotto in italiano:

“C’è un legame speciale che esiste tra fratelli e due giorni fa quel legame fisico si è spezzato.

Ora capisco perché si parla di “cuore spezzato” quando si perde qualcuno di vicino. C’è una sensazione di devastazione e di dolore che attraversa il cuore così in profondità che non sapevo potesse fare così male. Era la mia persona, quella a cui mi rivolgevo per qualsiasi cosa. L’ho sempre guardato con ammirazione fin da quando sono nato. Non ha mai mancato di esserci per me ogni volta che ne avevo bisogno.

È stato meraviglioso leggere e vedere quanto abbia toccato la vita di così tante persone, non per qualcosa che ha fatto, ma per ciò che era. Condivideva con un cuore aperto e con la sua anima saggia. Per quanto questo dolore profondo nel cuore sia straziante, la guarigione è già iniziata grazie a tutto l’amore, le preghiere e il sostegno ricevuti. Ringrazio davvero tutti voi che avete trovato il tempo di scrivermi e farmi sapere che ci siete. La comunità di persone che è stata coinvolta da vicino nei suoi ultimi momenti è stata semplicemente straordinaria. Grazie a tutti, conosciuti e sconosciuti, che hanno contribuito a rendere il suo passaggio il più bello possibile.

James, mi manca già la tua presenza fisica e le tue parole di saggezza al telefono. Eppure sento la tua presenza con tanta forza e so che continuerai a guidarmi. Grazie per aver vissuto la tua vita insieme a me. Ti voglio bene.”



