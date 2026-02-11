James Van Der Beek, addio all’attore simbolo di Dawson’s Creek: aveva 48 anni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

James Van Der Beek, noto al grande pubblico per il ruolo di Dawson Leery nella celebre serie Dawson’s Creek, è morto all’età di 48 anni. Nel 2024 l’attore aveva reso pubblica la sua battaglia contro un tumore all’intestino, diagnosticato l’anno precedente.

La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla famiglia attraverso un messaggio pubblicato su Instagram. «Il nostro amato James David Van Der Beek ci ha lasciati serenamente questa mattina», si legge nel comunicato. «Ha affrontato la fase finale della sua vita con forza, fede e dignità. Ci sarà tempo per raccontare il suo amore per gli altri e il valore che attribuiva al tempo. Per ora chiediamo rispetto e riservatezza mentre piangiamo la perdita di un marito, padre, figlio, fratello e amico straordinario».

Van Der Beek era diventato un volto iconico della televisione interpretando il protagonista della serie cult andata in onda tra il 1998 e il 2003, un successo che lo aveva reso uno degli attori più riconoscibili della sua generazione.

Nel 2024 aveva raccontato a People la sua malattia: «Ho un cancro al colon-retto. Sto affrontando questo percorso in privato e seguendo le cure, sostenuto dalla mia incredibile famiglia». Nonostante le difficoltà, l’attore aveva continuato a lavorare, apparendo anche in un episodio di Walker, reboot di Walker, Texas Ranger.

Un anno dopo l’annuncio della diagnosi, Van Der Beek aveva scelto di mettere all’asta alcuni oggetti legati alla sua carriera per sostenere i costi delle terapie. Nel settembre successivo, il cast di Dawson’s Creek aveva organizzato a New York una serata benefica a favore dell’associazione F Cancer e in suo sostegno. All’ultimo momento, però, l’attore aveva comunicato di non poter partecipare a causa di problemi di salute. A sostituirlo nella lettura dal vivo del copione dell’episodio pilota era stato Lin-Manuel Miranda.

«Era la serata che aspettavo di più da quando la mia “angelo” Michelle Williams aveva iniziato a organizzarla», aveva scritto sui social. «È devastante dover rinunciare proprio ora, ma nonostante ogni tentativo non potrò esserci».

Per molti fan il tempo sembra essersi fermato all’epoca di Dawson’s Creek: Van Der Beek resterà per sempre l’adolescente inquieto che ha segnato un’intera generazione. La sua scomparsa, arrivata dopo una lunga e riservata lotta contro il cancro al colon, lascia un grande vuoto. Ha combattuto con determinazione, chiedendo aiuto e mostrando con sincerità anche i momenti più difficili. In cambio ha ricevuto affetto e vicinanza, ma il destino non gli ha concesso un’altra possibilità.