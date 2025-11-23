Sport Manfredonia
Jallow, Jallow! Il Manfredonia batte l’Heraclea al Miramare
Il Manfredonia batte 2-0 l’Heraclea al Miramare grazie ad unn gol per tempo di Jallow, al 40′ del primo tempo ed al 28′ della ripresa.
Gli ospiti escono dal terreno del Miramare ridimensionati e con il nuovo arrivato Mokulu ko per un infortunio muscolare dopo 10′ dal suo ingresso.
Con questo risultato i sipontini allontanano la zona playout, posizionandosi a metà classifica, mentre gli ospiti vedono staccarsi, momentaneamente, dalla vetta della classifica dopo il secondo ko consecutivo.