Redazione23 Novembre 2025
Jallow, Jallow! Il Manfredonia batte l’Heraclea al Miramare

Il Manfredonia batte 2-0 l’Heraclea al Miramare grazie ad unn gol per tempo di Jallow, al 40′ del primo tempo ed al 28′ della ripresa.

Gli ospiti escono dal terreno del Miramare ridimensionati e con il nuovo arrivato Mokulu ko per un infortunio muscolare dopo 10′ dal suo ingresso.

Con questo risultato i sipontini allontanano la zona playout, posizionandosi a metà classifica, mentre gli ospiti vedono staccarsi, momentaneamente, dalla vetta della classifica dopo il secondo ko consecutivo.

