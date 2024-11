Italia sotto un blocco anticiclonico prolungato

👉🏼 RESTIAMO SOTTO UN BLOCCO ANTICICLONICO PROLUNGATO.

🌞 Anche la prima settimana di Novembre in #Puglia parte con Tempo stabile, tanto sole, temperature leggermente sopra media e nebbie qua e la. Pressione atmosferica che toccherà i 1025 hPa nei prossimi giorni garantendo giornate serene con qualche disturbo nuvoloso causato semplicemente dell’inversione termica in quota. Per le pioggie organizzate degne di un autunno che in questo momento non c’è, bisognerà aspettare non prima del 12 Novembre.

Meteopuglia in Foto