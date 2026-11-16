Italia per Due, il nuovo programma di Benedetta Parodi e Fabio Caressa: quando inizia, come funziona e dove vederlo

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una coppia affiatata, venti destinazioni da scoprire e un viaggio attraverso l’Italia all’insegna di esperienze insolite e incontri autentici. È questa la formula di Italia per Due – Consigli disordinati di viaggio, il nuovo programma che vede protagonisti Benedetta Parodi e Fabio Caressa, in partenza su TV8.

La trasmissione mescola travel show, intrattenimento e racconto personale, accompagnando i due conduttori alla scoperta di città, borghi e tradizioni locali. Ogni tappa sarà anche un’occasione per mettere alla prova la loro complicità, tra sfide, avventure e momenti divertenti. Come funziona Italia per Due? Quali città visiteranno Benedetta Parodi e Fabio Caressa? E dove vedere il programma in tv e streaming?

Italia per Due: come funziona il nuovo programma di TV8

In ogni puntata Benedetta Parodi e Fabio Caressa raggiungeranno una nuova destinazione italiana e incontreranno tre guide del posto, ciascuna pronta a proporre un’esperienza diversa.

Le attività spazieranno dalla gastronomia alle tradizioni locali, fino a prove più avventurose o insolite. I due conduttori dovranno vivere tutte le esperienze proposte e, al termine della giornata, scegliere quella che li ha conquistati maggiormente.

A vincere sarà l’accompagnatore che avrà saputo raccontare meglio il proprio territorio. Il premio finale consiste in un viaggio offerto da Boscolo. Nel corso delle puntate verranno inoltre forniti indirizzi e suggerimenti utili a chi desidera replicare le esperienze raccontate in televisione.

Italia per Due: le città e le esperienze protagoniste

La prima stagione sarà composta da 20 puntate, ognuna ambientata in una diversa località italiana.

L’itinerario toccherà città come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino, Genova e Palermo, ma anche territori come le Langhe, la Valtellina, la Calabria e i Castelli Romani.

Tra le esperienze già anticipate figurano una partita di pétanque in una storica bocciofila genovese, una sessione di curling in Valtellina, una sfida di hockey su pista a Matera e perfino una lezione in una scuola di stuntman per ricreare il celebre bacio di Spider-Man.

Il format punta così a valorizzare luoghi meno conosciuti e attività fuori dai percorsi turistici tradizionali, raccontate direttamente da chi vive ogni giorno quei territori.

Quando inizia e dove vederlo

Italia per Due – Consigli disordinati di viaggio debutta lunedì 16 novembre 2026 su TV8.

L’appuntamento è previsto dal lunedì al venerdì nell’access prime time, con inizio alle 20.30. Per la serata inaugurale è prevista un’anteprima tra le 20.35 e le 20.45, seguita dalla prima puntata dedicata a Palermo.

Successivamente il programma sarà disponibile anche sulle piattaforme Sky e NOW. Il debutto segna il ritorno televisivo della coppia formata da Benedetta Parodi e Fabio Caressa in un progetto che unisce viaggio, intrattenimento e racconto di vita quotidiana, riportandoli idealmente a quel viaggio in automobile attraverso l’Italia che i due avevano scelto per la loro luna di miele.