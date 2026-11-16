Quarta Repubblica, anticipazioni e ospiti 16 novembre: Nicola Porro intervista Mosab Hassan Yousef

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Nuovo appuntamento con Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro in prima serata su Rete 4. La puntata di lunedì 16 novembre affronterà alcuni dei temi più delicati dell’attualità internazionale e nazionale, tra sicurezza, politica e inchieste giornalistiche.

Al centro della serata ci sarà un’intervista esclusiva a Mosab Hassan Yousef, noto come il “Principe Verde”, figlio di uno dei fondatori di Hamas che in passato ha deciso di prendere le distanze dall’organizzazione palestinese collaborando con l’intelligence israeliana. Spazio inoltre a un approfondimento sulla guerra ibrida e a una nuova inchiesta dedicata al cosiddetto sistema Pd. Chi è Mosab Hassan Yousef? Quali temi verranno affrontati durante la puntata? E chi saranno gli ospiti in studio?

Quarta Repubblica: l’intervista esclusiva a Mosab Hassan Yousef

Il momento centrale della puntata sarà l’intervista di Nicola Porro a Mosab Hassan Yousef.

Conosciuto a livello internazionale come il “Principe Verde”, è il figlio di uno dei fondatori di Hamas e nel corso della sua vita ha scelto di allontanarsi dall’organizzazione. Arrestato da Israele nel 1996, durante la detenzione ha iniziato a collaborare con lo Shin Bet, i servizi di sicurezza israeliani.

Nel corso dell’intervista racconterà la sua esperienza personale, le ragioni che lo hanno portato a rompere con Hamas e la sua visione sul complesso scenario mediorientale.

Quarta Repubblica: focus sulla guerra ibrida e sulla sicurezza

Nel corso della trasmissione verrà dedicato ampio spazio anche al tema della guerra ibrida.

L’approfondimento analizzerà le minacce che coinvolgono la sicurezza nazionale, dagli attacchi contro strutture sensibili alle nuove forme di pressione che caratterizzano i conflitti contemporanei.

L’obiettivo sarà quello di comprendere come queste strategie incidano sulla vita quotidiana e quali strumenti possano essere adottati per fronteggiare i nuovi rischi.

Quarta Repubblica: nuova inchiesta sul sistema Pd

La puntata del 16 novembre ospiterà inoltre un nuovo capitolo dell’inchiesta dedicata al cosiddetto sistema Pd.

Il programma farà tappa a Bologna e Bari, con servizi e approfondimenti che analizzeranno dinamiche politiche e amministrative nei due territori.

A commentare i temi della serata saranno diversi ospiti, tra cui Alessandro Sallusti, Paolo Del Debbio, Giorgio Mulè, Luca De Carolis, Fausto Biloslavo, Ginevra Leganza e Andrea Ruggieri.

L’appuntamento con Quarta Repubblica è per lunedì 16 novembre alle 21.30 su Rete 4.